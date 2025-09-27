Специалисты подсчитали, на какое время хватит запасов урана

Открытых запасов природного урана на планете хватит для работы атомных электростанций до конца XXI века. Об этом сообщил заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков.
«Запасы урана зависят от цены. <...> Ты добывал по одной цене, а будешь добывать по другой. <...> То есть это столетие нормально проработаем», — сказал Чудаков во время форума «Мировая атомная неделя» в Москве (World Atomic Week). Его слова передает ТАСС.
По утверждению Чудакова, на Земле время от времени обнаруживаются новые месторождения урана, чему способствует проводимая учеными геологоразведка. Он отметил, что не видит оснований полагать, будто запасы этого химического элемента могут исчерпаться в ближайшем будущем.
Президент России Владимир Путин заявил, что, согласно прогнозам, запасы урана могут полностью истощиться к 2090 году. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), при наиболее благоприятном развитии событий все выявленные ресурсы урана, объем которых оценивается примерно в 8 миллионов тонн, будут исчерпаны к этому сроку. Глава государства также отметил, что в действительности исчерпание запасов может произойти и раньше обозначенного времени, передает RT.
