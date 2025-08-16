МИД Венгрии: мир стал безопаснее после встречи Путина и Трампа

Мир стал безопаснее после саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который прошел на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Мир становится безопаснее, пока существует диалог между США и Россией на высоком уровне, и за проведение этого саммита оба президента заслуживают уважения», — отметил министр на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta; признана в РФ экстремистской и запрещена). По словам Сийярто, лидеры России и США заслуживают уважения за организацию встречи, поскольку поддержание диалога между двумя странами способствует укреплению международной стабильности.
Сийярто подчеркнул, что на саммите вновь подтвердилось: урегулирование конфликта на Украине возможно исключительно путем переговоров и дипломатии. Глава МИД Венгрии добавил, что Будапешт последовательно выступает за мирное разрешение кризиса и сохранение открытых дипломатических каналов, несмотря на давление со стороны Брюсселя и ряда европейских политиков.
Венгерский министр также напомнил, что его страна на протяжении трех с половиной лет выступает против милитаризации конфликта. Пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач в своем сообщении в соцсети Х назвал встречу Путина и Трампа «давно назревшим прорывом» и выразил надежду, что этот саммит станет отправной точкой на пути к миру.
На Аляске состоялись переговоры президентов России и Соединенных Штатов. Встреча продолжалась примерно три часа и проходила в формате «три на три». По завершении закрытого саммита лидеры обеих стран выступили перед СМИ.
Как сообщила "Национальная служба новостей", после Трамп провел длительную телефонную беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора тот выразил готовность к встретиться с Путиным, передает 360.ru.
