В секторе Газа анонсировали освобождение россиянина

Появилась информация о предстоящем освобождении из плена боевиков в секторе Газа россиянина Александра Труфанова. По информации от представителя военного крыла группировки «Исламский джихад», Александр будет освобожден 15 февраля в рамках шестой части первого этапа сделки по обмену пленными.
«Мы решили освободить завтра, в субботу, заключенного-сиониста Александра Труфанова в рамках шестого этапа первой фазы сделки по обмену пленными в районе наводнения в Аль-Аксе», — сообщил представитель. Россиянин был похищен 7 октября 2023 года боевиками ХАМАС вместе с близкими из кибуца (коммунны — прим.ред.) Нир-Оз на юге Израиля.
Труфанов получил ранение при захвате, после этого его состояние было «не совсем удовлетворительным». Об этом в январе сообщал посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Семья Александра Труфанова переехала из Ростова-на-Дону в Израиль 25 лет назад, но сохранила российское гражданство. В процессе обмена пленными, который начался после достижения перемирия между Израилем и ХАМАС 19 января, бабушка и мать Александра уже были освобождены, а его невеста вернулась домой еще в декабре 2023 года.
Вчера посол Израиля в Москве Симона Гальперин подтвердила, что россиянин Александр Труфанов, захваченный в заложники палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года, жив. По ее словам, он должен быть освобожден в рамках первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС.
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