Жители 19 регионов России могут проголосовать на выборах губернатора в специальных пунктах в Москве

С 12 по 14 сентября в Москве жители 19 российских регионов, где проходят выборы губернаторов, смогут проголосовать на специально организованных экстерриториальных участках. Московская городская избирательная комиссия утвердила перечень из 14 мест, где будут работать комплексы электронного голосования.
Большинство участков расположено в популярных торговых и бизнес-центрах, а также в гостиничном комплексе и на одной из станций метро. Адреса экстерриториальных избирательных участков:
- ТРЦ "Афимолл Сити" (Пресненская набережная, д.2);
- ТЦ "Метрополис" (Ленинградское шоссе, д.16А, стр.8);
- ТРК "Форт Отрадное" (улица Декабристов, д.12);
- ТРЦ "Щелковский" (Щелковское шоссе, д.75);
- ТЦ "Город" (Рязанский проспект, д.2, к.3);
- ТРЦ "Ривьера" (Автозаводская улица, д.18);
- ТРЦ "Колумбус" (Кировоградская улица, д.13А);
- ТРЦ "Спектр" (Новоясеневский проспект, д.1);
- МФК "Кунцево Плаза" (Ярцевская улица, д.19);
- ТЦ "Калейдоскоп" (Сходненская улица, д.56);
- ТК "Зеленоградский" (Привокзальная площадь, д.1);
- ТЦ "Галерея" (Новостроевская улица, д.6);
- В аванзале станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии (выход 1, Земляной Вал, д.29);
- В холле гостиницы "Дельта" ТГК "Измайлово" (Измайловское шоссе, д.71, к.4-Г).
Для жителей регионов, находящихся в Москве, процесс голосования максимально упрощен. На экстерриториальных участках установлены электронные терминалы, позволяющие проголосовать быстро и безопасно. Достаточно предъявить паспорт гражданина РФ и подтвердить свою регистрацию в одном из 19 регионов, где проходят выборы губернаторов.
