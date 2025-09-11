Памфилова раскрыла подробности Единого дня голосования

Памфилова: Россия сохраняет традиционные методы проведения выборов
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Несмотря на активное внедрение цифровых технологий, Россия не отказывается от традиционных методов проведения выборов, особенно в условиях внешней нестабильности. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Памфилова подчеркнула, что избирательные комиссии России занимают лидирующие позиции в мире по уровню цифровизации и применению инновационных технологий в электоральной сфере. Однако, даже при высоком уровне цифровизации важно сохранять традиционные механизмы организации выборов. В своем заявлении Памфилова подчеркнула, что избирательная система должна быть готова к проведению голосования даже в самых сложных и экстремальных условиях — при отсутствии электроснабжения, связи и интернета. «Мы не спешим и не собираемся отказываться от традиционных и необходимых элементов, которые нам позволят проводить выборы, если необходимо, даже в „пещерных“ условиях», — сказала Памфилова в ходе выступления в информационном центре ЦИК России. Ее слова передает ТАСС.

Ранее Памфилова сообщила о полной готовности российской избирательной системы к проведению выборов в условиях внешнего давления. По ее словам, избирательная система страны успешно приспособилась к работе в ситуации, когда против России со стороны Запада ведется активная кампания.

В период с 12 по 14 сентября на территории РФ пройдет единый день голосования. Избирателям предстоит выбрать глав 21 субъекта Федерации, а также депутатов 11 законодательных собраний регионов. Кроме того, в 25 регионах состоятся выборы руководителей муниципалитетов и представителей местных советов — как городских, так и сельских. Для избирателей, проживающих в Москве, но зарегистрированных в других регионах, будет организована возможность участия в губернаторских выборах на четырнадцати экстерриториальных избирательных участках.

