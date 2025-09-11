Армения не обсуждает вопрос о выводе российской военной базы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армения в ближайшее время не планирует выводить российскую военную базу со своей территории
Армения в ближайшее время не планирует выводить российскую военную базу со своей территории Фото:

Армения не обсуждает вопрос о выводе российской военной базы со своей территории. Об этом сообщил председатель Национального собрания республики Ален Симонян.

«В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров», — подчеркнул Симонян. Его слова приводит ТАСС.

Российская 102-я военная база размещена в Гюмри с 1995 года на основании двустороннего соглашения. Договор о функционировании базы был первоначально заключен на 25 лет, а затем продлен до 2044 года, передает MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армения не обсуждает вопрос о выводе российской военной базы со своей территории. Об этом сообщил председатель Национального собрания республики Ален Симонян. «В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров», — подчеркнул Симонян. Его слова приводит ТАСС. Российская 102-я военная база размещена в Гюмри с 1995 года на основании двустороннего соглашения. Договор о функционировании базы был первоначально заключен на 25 лет, а затем продлен до 2044 года, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...