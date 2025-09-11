Армения в ближайшее время не планирует выводить российскую военную базу со своей территории
Армения не обсуждает вопрос о выводе российской военной базы со своей территории. Об этом сообщил председатель Национального собрания республики Ален Симонян.
«В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров», — подчеркнул Симонян. Его слова приводит ТАСС.
Российская 102-я военная база размещена в Гюмри с 1995 года на основании двустороннего соглашения. Договор о функционировании базы был первоначально заключен на 25 лет, а затем продлен до 2044 года, передает MK.RU.
