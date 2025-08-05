На севере Индии горная деревня оказалась полностью затоплена из-за мощного селевого потока, который обрушился на населенный пункт. В результате стихийного бедствия под водой оказались тысячи домов, более 50 человек числятся пропавшими без вести, пишет Reuters.
«Обильное наводнение обрушилось на деревню в гималайском штате Уттаракханд на севере Индии, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, более 50 человек пропали без вести», — сообщило агентство. На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, как мощные потоки воды сходят с гор и сметают все на своем пути, затапливая дома у подножия.
По информации местных властей, на территорию происшествия были направлены военные подразделения и службы по ликвидации последствий стихийных бедствий. Специалисты ведут работы по спасению граждан, оказавшихся под завалами и слоем грязи.
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