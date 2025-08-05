Мощный селевой поток смыл горную деревню в Индии: шокирующие кадры

На севере Индии затопило горную деревню, более 50 человек числятся пропавшими
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Индии наводнение обрушилось на деревню в гималайском штате, полсотни человек пропали безвести
В Индии наводнение обрушилось на деревню в гималайском штате, полсотни человек пропали безвести Фото:

На севере Индии горная деревня оказалась полностью затоплена из-за мощного селевого потока, который обрушился на населенный пункт. В результате стихийного бедствия под водой оказались тысячи домов, более 50 человек числятся пропавшими без вести, пишет Reuters.

«Обильное наводнение обрушилось на деревню в гималайском штате Уттаракханд на севере Индии, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, более 50 человек пропали без вести», — сообщило агентство. На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, как мощные потоки воды сходят с гор и сметают все на своем пути, затапливая дома у подножия.

По информации местных властей, на территорию происшествия были направлены военные подразделения и службы по ликвидации последствий стихийных бедствий. Специалисты ведут работы по спасению граждан, оказавшихся под завалами и слоем грязи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На севере Индии горная деревня оказалась полностью затоплена из-за мощного селевого потока, который обрушился на населенный пункт. В результате стихийного бедствия под водой оказались тысячи домов, более 50 человек числятся пропавшими без вести, пишет Reuters. «Обильное наводнение обрушилось на деревню в гималайском штате Уттаракханд на севере Индии, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, более 50 человек пропали без вести», — сообщило агентство. На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, как мощные потоки воды сходят с гор и сметают все на своем пути, затапливая дома у подножия. По информации местных властей, на территорию происшествия были направлены военные подразделения и службы по ликвидации последствий стихийных бедствий. Специалисты ведут работы по спасению граждан, оказавшихся под завалами и слоем грязи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...