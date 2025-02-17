В Петербурге прокуратура восстановила права пенсионерки в назначении пенсии

В Колпинском районе прокуратура встала на защиту прав 84-летней жительницы, которой было отказано в назначении страховой пенсии по старости. Проверка, проведенная прокуратурой, выявила нарушения в действиях пенсионного органа. Об этом сообщает прокуратура Санкт-петербурга.
«В 2019 году 84-летняя женщина обратилась в пенсионный орган за назначением страховой пенсии по старости. Поскольку у заявительницы имелись периоды трудового стажа, приобретенные на территории одной из стран ближнего зарубежья, а также из-за несоответствия данных в представленных документах, в ее пенсионном обеспечении было отказано. Прокуратура в ходе проверки установила нарушения прав гражданки Российской Федерации на пенсионное обеспечение», — сообщает прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
Прокурор района взял на себя инициативу и подал иск в суд с требованием признать право женщины на пенсию и обязать пенсионный орган провести необходимые расчеты и начисления. Суд поддержал требования прокурора, что позволило пенсионерке восстановить свои права. Благодаря решению суда, женщине была назначена страховая пенсия по старости, а также предусмотрена выплата пенсии за период с 2019 года.
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