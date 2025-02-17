Захарова оценила шутку, которой Лавров затроллил страны Евросоюза

Шутка главы МИД РФ Сергея Лаврова о территориальных уступках в вопросе украинского конфликта стала тонким дипломатическим троллингом стран Евросоюза. Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя встречный вопрос министра о территориальных уступках в вопросе Гренландии.
«Не остался незамеченным и тонкий дипломатический троллинг, с которого начал свой ответ глава российского внешнеполитического ведомства... Это был троллинг не столько [корреспондента CNN Фредерика Плейтгена], сколько, как мне кажется, лидеров ЕС и некоторых его стран, которые активно пытаются „сесть за стол переговоров“, чтобы защитить „территориальную целостность“ Украины», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Ранее Лавров на вопрос журналиста американского телеканала о готовности РФ к возможным территориальным уступкам ради урегулирования конфликта на Украине задал встречный вопрос. Министр иронично переспросил корреспондента CNN, имеет ли он ввиду текущую ситуацию между Данией и Гренландией, передает RT.
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