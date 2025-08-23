В России готовят точечный запрет на вейпы

Законопроект, предоставляющий субъектам РФ право вводить запрет на продажу вейпов, был направлен на рассмотрение в правительство. Об этом рассказал председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
"Законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов направлен в правительство РФ", — передает слова Метелева РИА Новости. Данная инициатива следует за предложением одного из региональных руководителей о полном запрете подобной продукции.
По имеющейся информации, это предложение ранее получило поддержку на самом высоком уровне. Сообщается, что президент РФ Владимир Путин оперативно согласился с данной идеей, назвав ее хорошей.
В Госдуме уже не впервые звучат инициативы о полном запрете никотиносодержащих продуктов. По мнению ряда депутатов, именно запретительные меры являются наиболее эффективным способом ограничения оборота вейпов.
