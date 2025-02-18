На Западе указали на фатальную ошибку Зеленского в поведении с Трампом

FT: Зеленский предложил дать американским компаниям права на полезные ископаемые
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Соглашение Зеленского и Трампа понесет за собой огромные потери для Украины
Соглашение Зеленского и Трампа понесет за собой огромные потери для Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил предоставить американским компаниям права на добычу полезных ископаемых в рамках «мирного плана», который он представил президенту США Дональду Трампу. Однако, по информации газеты Financial Times, европейские и украинские чиновники считают, что Зеленский допустил стратегическую ошибку, не уточнив общую стоимость или другие детали предложения.

«Очевидно, что это было написано как приманка для Трампа», — сказал один высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в переговорах с Киевом. «Но отсутствие подробностей означало, что Трамп мог по сути назвать свою цену». «Некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как с этим обошлись... Они потеряли контроль над повествованием», — добавил чиновник изданию FT. Автор материала, ссылаясь на украинского чиновника, сообщает, что Зеленский должен был ясно указать на связь «с будущими гарантиями [американской] помощи в области безопасности».

Подход Трампа вызвал недовольство его европейских союзников. На Мюнхенской конференции по безопасности его тактику сравнили с мафиозным шантажом, ростовщичеством и колониализмом. Один из европейских чиновников выразил это так: «Одно дело сказать, что мы поможем вам освободить вашу землю, а затем эксплуатировать ресурсы под землей». «Другое дело — требовать: „Оплатите этот счет за помощь, которую мы уже оказали“, — добавил он.

Ранее FT раскрыла неприятный нюанс соглашений Киева и США по полезным ископаемым. Договоренности не включили обязательства Штатов по дальнейшей военной поддержке Киева. Об этом сообщили в британских СМИ.

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил предоставить американским компаниям права на добычу полезных ископаемых в рамках «мирного плана», который он представил президенту США Дональду Трампу. Однако, по информации газеты Financial Times, европейские и украинские чиновники считают, что Зеленский допустил стратегическую ошибку, не уточнив общую стоимость или другие детали предложения. «Очевидно, что это было написано как приманка для Трампа», — сказал один высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в переговорах с Киевом. «Но отсутствие подробностей означало, что Трамп мог по сути назвать свою цену». «Некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как с этим обошлись... Они потеряли контроль над повествованием», — добавил чиновник изданию FT. Автор материала, ссылаясь на украинского чиновника, сообщает, что Зеленский должен был ясно указать на связь «с будущими гарантиями [американской] помощи в области безопасности». Подход Трампа вызвал недовольство его европейских союзников. На Мюнхенской конференции по безопасности его тактику сравнили с мафиозным шантажом, ростовщичеством и колониализмом. Один из европейских чиновников выразил это так: «Одно дело сказать, что мы поможем вам освободить вашу землю, а затем эксплуатировать ресурсы под землей». «Другое дело — требовать: „Оплатите этот счет за помощь, которую мы уже оказали“, — добавил он. Ранее FT раскрыла неприятный нюанс соглашений Киева и США по полезным ископаемым. Договоренности не включили обязательства Штатов по дальнейшей военной поддержке Киева. Об этом сообщили в британских СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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