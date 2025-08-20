Коньячный завод горит в Дербенте

Спасатели контролируют ситуацию, передают в ЕДДС
В Дербенте загорелся местный коньячный комбинат. На заводе производится коньяк «Дербентская крепость».
«Пожарные расчеты тушат возгорание крыши в одном из зданий Дербентского коньячного комбината», — передает городская ЕДДС. На место происшествия выехал заместитель мэра Агамирз Агамирзоев.
Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания. Пострадавших нет. Как уточняет Shot, до алкоголя пламя не добралось.
