Коньячный завод горит в Дербенте

Спасатели контролируют ситуацию, передают в ЕДДС
Спасатели контролируют ситуацию, передают в ЕДДС

В Дербенте загорелся местный коньячный комбинат. На заводе производится коньяк «Дербентская крепость».

«Пожарные расчеты тушат возгорание крыши в одном из зданий Дербентского коньячного комбината», — передает городская ЕДДС. На место происшествия выехал заместитель мэра Агамирз Агамирзоев. 

Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания. Пострадавших нет. Как уточняет Shot, до алкоголя пламя не добралось. 

