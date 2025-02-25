Умер депутат Заксобрания Кубани Иван Безуглый

Ушел из жизни атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска и депутат Законодательного собрания Краснодарского края Иван Безуглый. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Ушел из жизни дважды Герой труда Кубани, депутат ЗСК Иван Васильевич Безуглый <...> Выражаю глубокие соболезнования родным и всем, кто знал Ивана Безуглого», — заявил Кондратьев. О смерти депутата он написал в своем telegram-канале.
Губернатор подчеркнул значимость, что умерший депутат был потомственным казаком. Кондратьев заявил, что он был «истинным хранителем наших традиций, ценностей и культуры» и вносил значительный вклад в общественную и политическую жизнь региона. Безуглый также известен своим вкладом в возрождение кубанского казачества и с 1997 года занимал должность атамана Таманского отдела.
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