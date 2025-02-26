Комитет по печати в Петербурге получил право штрафовать за незаконную рекламу

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло законопроект, который наделяет городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ новыми полномочиями. Теперь это ведомство сможет самостоятельно рассматривать административные дела, связанные с незаконной установкой и эксплуатацией рекламных конструкций. Информацию передает «Форпост».
«В среду, 26 февраля, депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, согласно которому городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ сможет рассматривать административные дела о незаконной установке и эксплуатации рекламных конструкций», — передает корреспондент «Форпоста». Решение направлено на упрощение процесса привлечения к ответственности нарушителей правил размещения рекламы в городе.
Ранее подобные правонарушения могли преследоваться только через суд или сотрудниками полиции. Однако изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России предоставили регионам возможность расширять полномочия профильных ведомств, что и было реализовано в Петербурге.
Каждый год в северной столице фиксируется более двух тысяч случаев незаконного размещения рекламы. Депутаты, поддержавшие законопроект, уверены, что новые полномочия помогут более эффективно бороться с этой проблемой и обеспечивать порядок в этой сфере. Тем не менее некоторые парламентарии выражают опасения относительно возможных злоупотреблений. Например, депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Амосов поднимал вопрос о том, что руководители ведомства, выявляющие нарушения, будут иметь право выписывать штрафы. Это может привести к конфликту интересов и недостаточной объективности при принятии решений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.