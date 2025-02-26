Трамп заявил, что Путину надо пойти на уступки по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп считает, что России надо пойти на уступки в вопросе мира на Украине
Трамп считает, что России надо пойти на уступки в вопросе мира на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава США Дональд Трамп заявил, что президенту России Владимиру Путину надо пойти на уступки по Украине. Такое резкое высказывание он сделал во время первой встречи со своей администрацией в Белом доме. 

«Ему придется [это сделать]. И я думаю, что благодаря тому, что мы победили [на выборах], этот конфликт подойдет к концу», — заявил Дональд Трамп, говоря об возможных уступках со стороны РФ. Трансляция встречи велась в соцсети Х. При этом Трамп назвал Путина крайне умным человеком.  

При этом Путин ранее не раз давал понять, что Россия не пойдет на уступки, чтобы решить украинский вопрос. Это касается и территорий. Опрошенные URA.RU аналитики говорят: Россия не пойдет на поводу ни у США, ни у Европы, ни тем более у Украины и будет руководствоваться своими национальными интересами. Подробнее об этом — в материале URA.RU

Путин отмечал, что СВО началась потому, что Украина крайне активно хотела вступить в НАТО. Но сегодня Трамп сообщил, что Киеву стоит навсегда забыть про альянс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава США Дональд Трамп заявил, что президенту России Владимиру Путину надо пойти на уступки по Украине. Такое резкое высказывание он сделал во время первой встречи со своей администрацией в Белом доме.  «Ему придется [это сделать]. И я думаю, что благодаря тому, что мы победили [на выборах], этот конфликт подойдет к концу», — заявил Дональд Трамп, говоря об возможных уступках со стороны РФ. Трансляция встречи велась в соцсети Х. При этом Трамп назвал Путина крайне умным человеком.   При этом Путин ранее не раз давал понять, что Россия не пойдет на уступки, чтобы решить украинский вопрос. Это касается и территорий. Опрошенные URA.RU аналитики говорят: Россия не пойдет на поводу ни у США, ни у Европы, ни тем более у Украины и будет руководствоваться своими национальными интересами. Подробнее об этом — в материале URA.RU.  Путин отмечал, что СВО началась потому, что Украина крайне активно хотела вступить в НАТО. Но сегодня Трамп сообщил, что Киеву стоит навсегда забыть про альянс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...