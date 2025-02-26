Трамп заявил, что Путину надо пойти на уступки по Украине

Глава США Дональд Трамп заявил, что президенту России Владимиру Путину надо пойти на уступки по Украине. Такое резкое высказывание он сделал во время первой встречи со своей администрацией в Белом доме.
«Ему придется [это сделать]. И я думаю, что благодаря тому, что мы победили [на выборах], этот конфликт подойдет к концу», — заявил Дональд Трамп, говоря об возможных уступках со стороны РФ. Трансляция встречи велась в соцсети Х. При этом Трамп назвал Путина крайне умным человеком.
При этом Путин ранее не раз давал понять, что Россия не пойдет на уступки, чтобы решить украинский вопрос. Это касается и территорий. Опрошенные URA.RU аналитики говорят: Россия не пойдет на поводу ни у США, ни у Европы, ни тем более у Украины и будет руководствоваться своими национальными интересами. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
Путин отмечал, что СВО началась потому, что Украина крайне активно хотела вступить в НАТО. Но сегодня Трамп сообщил, что Киеву стоит навсегда забыть про альянс.
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