В ЕС хотят развернуть «Небесный щит» из истребителей для защиты Украины

Европа планирует задействовать 120 истребителей для защиты неба Украины от ВС РФ
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План «Небесный щит» был создан для воздушной защиты Украины
План «Небесный щит» был создан для воздушной защиты Украины Фото:
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В Европе разработали план «Небесный щит» для защиты неба Киева и Западной Украины, который предполагает развертывание 120 истребителей и создание зоны воздушной защиты, независимой от НАТО. Система будет охватывать Львов, Одессу и ключевые атомные станции. Об этом сообщают британские журналисты.

«Предложение о программе „Небесный щит“, разработанное военными экспертами, будет осуществляться отдельно от НАТО и будет включать 120 истребителей», — говорится в материале The Guardian. Это может оказать больший эффект, чем размещение 10 000 представителей сухопутных войск на украинской территории.

План разработали бывшие планировщики ВВС Великобритании совместно с украинскими Вооруженными силами. Его поддержали высокопоставленные европейские и американские официальные лица, включая бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе Филипа Бридлава и бывшего президента Польши Александра Квасьневского. По их мнению, европейские истребители смогут защитить Киев от ракетных и беспилотных ударов со стороны России. План также предполагает, что усиленная воздушная защита будет действовать как часть «перемирия в небе», предложенного лидером Украины Владимиром Зеленским.

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В Европе разработали план «Небесный щит» для защиты неба Киева и Западной Украины, который предполагает развертывание 120 истребителей и создание зоны воздушной защиты, независимой от НАТО. Система будет охватывать Львов, Одессу и ключевые атомные станции. Об этом сообщают британские журналисты. «Предложение о программе „Небесный щит“, разработанное военными экспертами, будет осуществляться отдельно от НАТО и будет включать 120 истребителей», — говорится в материале The Guardian. Это может оказать больший эффект, чем размещение 10 000 представителей сухопутных войск на украинской территории. План разработали бывшие планировщики ВВС Великобритании совместно с украинскими Вооруженными силами. Его поддержали высокопоставленные европейские и американские официальные лица, включая бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе Филипа Бридлава и бывшего президента Польши Александра Квасьневского. По их мнению, европейские истребители смогут защитить Киев от ракетных и беспилотных ударов со стороны России. План также предполагает, что усиленная воздушная защита будет действовать как часть «перемирия в небе», предложенного лидером Украины Владимиром Зеленским.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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