В ЕС хотят развернуть «Небесный щит» из истребителей для защиты Украины

В Европе разработали план «Небесный щит» для защиты неба Киева и Западной Украины, который предполагает развертывание 120 истребителей и создание зоны воздушной защиты, независимой от НАТО. Система будет охватывать Львов, Одессу и ключевые атомные станции. Об этом сообщают британские журналисты.
«Предложение о программе „Небесный щит“, разработанное военными экспертами, будет осуществляться отдельно от НАТО и будет включать 120 истребителей», — говорится в материале The Guardian. Это может оказать больший эффект, чем размещение 10 000 представителей сухопутных войск на украинской территории.
План разработали бывшие планировщики ВВС Великобритании совместно с украинскими Вооруженными силами. Его поддержали высокопоставленные европейские и американские официальные лица, включая бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе Филипа Бридлава и бывшего президента Польши Александра Квасьневского. По их мнению, европейские истребители смогут защитить Киев от ракетных и беспилотных ударов со стороны России. План также предполагает, что усиленная воздушная защита будет действовать как часть «перемирия в небе», предложенного лидером Украины Владимиром Зеленским.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.