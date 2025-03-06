Заключенным на СВО начнут предоставлять статус ветеранов боевых действий

Заключенные, участвующие в СВО, смогут получить статус ветеранов боевых действий. Об этом на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» заявил президент РФ Владимир Путин.
«Участники СВО, которые отправились в зону боевых действий из мест лишения свободы, смогут получить статус ветерана боевых действий», — заявил Путин в эфире «России 24». Он подчеркнул, что не имеет значения, как человек оказался на передовой, главное — его добровольное участие в защите Родины.
По словам президента, при ранениях участникам конфликта могут закрывать судимость, но это не касается тех, кто совершал тяжкие преступления, такие как сексуальное насилие или терроризм. Важно, чтобы те, кто оказался в трудной ситуации и пришел на фронт, были признаны наравне с другими, заключил Путин.
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