В Госдуме напомнили о праве россиян на проверку здоровья

Диспансеризация доступна для всех граждан России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов . Он акцентировал внимание на том, что необходимо активно использовать эту возможность для сохранения и укрепления здоровья.
«Граждане нашей страны могут пройти диспансеризацию. Проблем с этим никаких нет. Наоборот, врачи и поликлиники ждут тех, кто хочет ее пройти. Можно обратиться к своему участковому терапевту, и он подскажет, как это сделать. Это первый вариант», — заявил Леонов в разговоре с «Лентой.ру». Он указал на второй путь решения вопроса: обращение в страховую компанию, указанную в полисе обязательного медицинского страхования (ОМС). Для этого необходимо узнать контактный номер телефона компании, который обычно указан на самом полисе, и связаться с ней с просьбой организовать процедуру диспансеризации.
Кроме того, Сергей Леонов уточнил, что существуют определенные нормативы по возрасту и периодичности прохождения диспансеризации. Он отметил, что в случае возникновения вопросов или необходимости получения дополнительной информации можно обратиться к специалистам, которые помогут разобраться в процедуре.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой провести анализ претензий и замечаний относительно процесса организации диспансеризации, которые поступили как из различных регионов страны, так и от Общероссийского народного фронта. Он отметил, что ситуация требует особого внимания, передает RT.
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