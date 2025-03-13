В Госдуме захотели защитить россиян от сроков за репост

В Госдуме предложили дать гражданам право самим удалить противоправную информацию в интернете и тем самым избежать уголовного наказания за противозаконный пост или репост. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, авторами которого выступили замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и депутат Ксения Горячева
«Проектом закона предлагается ввести процедуру обязательного уведомления граждан, впервые подозреваемых в совершении преступлений, о необходимости удаления противоправной информации в течение 24 часов. Так уголовные дела в отношении таких лиц могут быть возбуждены только в случае неудаления противоправной информации», — говорится в документе, который имеется распоряжении ТАСС.
Авторы инициативы обратили внимание на то, что в настоящее время уголовные дела по распространению запрещенного контента в интернете открываются без предоставления шанса устранить нарушение. Это приводит к избыточному применению уголовного преследования, когда нарушение могло бы быть устранено добровольно.
Ранее суд Петербурга назначил штраф Лидии Невзоровой за репост публикации своего мужа Александра*, признанного Минюстом РФ иностранным агентом. В адрес супруги иноагента было направлено письменное предупреждение с требованием устранить нарушение и добавить соответствующую маркировку к размещенному контенту. Однако Невзорова проигнорировала данное предупреждение и не выполнила предписание в установленный срок.
*Александр Невзоров признан в России иностранным агентом
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