13 марта 2025

В Госдуме захотели защитить россиян от сроков за репост

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты предлагают гражданам дать сутки на исправление ошибок в соцсетях
Депутаты предлагают гражданам дать сутки на исправление ошибок в соцсетях Фото:

В Госдуме предложили дать гражданам право самим удалить противоправную информацию в интернете и тем самым избежать уголовного наказания за противозаконный пост или репост. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, авторами которого выступили замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и депутат Ксения Горячева

«Проектом закона предлагается ввести процедуру обязательного уведомления граждан, впервые подозреваемых в совершении преступлений, о необходимости удаления противоправной информации в течение 24 часов. Так уголовные дела в отношении таких лиц могут быть возбуждены только в случае неудаления противоправной информации», — говорится в документе, который имеется распоряжении ТАСС.

Авторы инициативы обратили внимание на то, что в настоящее время уголовные дела по распространению запрещенного контента в интернете открываются без предоставления шанса устранить нарушение. Это приводит к избыточному применению уголовного преследования, когда нарушение могло бы быть устранено добровольно. 

Ранее суд Петербурга назначил штраф Лидии Невзоровой за репост публикации своего мужа Александра*, признанного Минюстом РФ иностранным агентом. В адрес супруги иноагента было направлено письменное предупреждение с требованием устранить нарушение и добавить соответствующую маркировку к размещенному контенту. Однако Невзорова проигнорировала данное предупреждение и не выполнила предписание в установленный срок.

*Александр Невзоров признан в России иностранным агентом

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В Госдуме предложили дать гражданам право самим удалить противоправную информацию в интернете и тем самым избежать уголовного наказания за противозаконный пост или репост. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, авторами которого выступили замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и депутат Ксения Горячева «Проектом закона предлагается ввести процедуру обязательного уведомления граждан, впервые подозреваемых в совершении преступлений, о необходимости удаления противоправной информации в течение 24 часов. Так уголовные дела в отношении таких лиц могут быть возбуждены только в случае неудаления противоправной информации», — говорится в документе, который имеется распоряжении ТАСС. Авторы инициативы обратили внимание на то, что в настоящее время уголовные дела по распространению запрещенного контента в интернете открываются без предоставления шанса устранить нарушение. Это приводит к избыточному применению уголовного преследования, когда нарушение могло бы быть устранено добровольно.  Ранее суд Петербурга назначил штраф Лидии Невзоровой за репост публикации своего мужа Александра*, признанного Минюстом РФ иностранным агентом. В адрес супруги иноагента было направлено письменное предупреждение с требованием устранить нарушение и добавить соответствующую маркировку к размещенному контенту. Однако Невзорова проигнорировала данное предупреждение и не выполнила предписание в установленный срок. *Александр Невзоров признан в России иностранным агентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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