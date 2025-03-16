16 марта 2025

«Взгляд»: Россия уладила одну из сложнейших проблем Средней Азии

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Договоренности Киргизии и Таджикистана будут способствовать укреплению стабильности в регионе Центральной Азии
Договоренности Киргизии и Таджикистана будут способствовать укреплению стабильности в регионе Центральной Азии Фото:

Российская Федерация оказала помощь в примирении Киргизии и Таджикистана в вопросе государственных границ. Страны договорились о делимитации и демаркации благодаря ее дипломатическому содействию, сообщило деловое издание «Взгляд».

«Заключение этого важного документа стало возможным благодаря политической воле лидеров обоих государств, длительной кропотливой работе правительственных делегаций по делимитации и демаркации границы. Российская сторона в духе союзничества всегда оказывала политико-дипломатическое содействие партнерам в Бишкеке и Душанбе в интересах окончательного урегулирования пограничных вопросов», — приводит деловое издание «Взгляд» сообщение Министерства иностранных дел России.

Содействие России заключалось в помощи в верификации государственных границ — страна предоставила архивные документы 1920-х годов. РФ также выступила дипломатом: удалось убедить Таджикистан и Киргизию начать переговоры.

Как URA.RU писало ранее, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон приняли решение по видеосвязи открыть новый контрольно-пропускной пункт на общей государственной границе. Переговоры по вопросу делимитации границ между двумя странами начались в декабре 2002 года. Длительное время этот вопрос оставался нерешенным. Соглашения по этому принципиальному вопросу удалось достичь в феврале, пишет RT.

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Российская Федерация оказала помощь в примирении Киргизии и Таджикистана в вопросе государственных границ. Страны договорились о делимитации и демаркации благодаря ее дипломатическому содействию, сообщило деловое издание «Взгляд». «Заключение этого важного документа стало возможным благодаря политической воле лидеров обоих государств, длительной кропотливой работе правительственных делегаций по делимитации и демаркации границы. Российская сторона в духе союзничества всегда оказывала политико-дипломатическое содействие партнерам в Бишкеке и Душанбе в интересах окончательного урегулирования пограничных вопросов», — приводит деловое издание «Взгляд» сообщение Министерства иностранных дел России. Содействие России заключалось в помощи в верификации государственных границ — страна предоставила архивные документы 1920-х годов. РФ также выступила дипломатом: удалось убедить Таджикистан и Киргизию начать переговоры. Как URA.RU писало ранее, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон приняли решение по видеосвязи открыть новый контрольно-пропускной пункт на общей государственной границе. Переговоры по вопросу делимитации границ между двумя странами начались в декабре 2002 года. Длительное время этот вопрос оставался нерешенным. Соглашения по этому принципиальному вопросу удалось достичь в феврале, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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