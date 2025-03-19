Правительство продлило отмену повышенных пеней за долги по ЖКУ

Правительство России приняло решение продлить до конца 2026 года специальные условия начисления пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Эти меры будут применяться без учета текущей повышенной ключевой ставки Центробанка, сообщили в пресс-службе правительства.
«Правительство продлило до конца 2026 года особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России», — написали на сайте правительства. Постановление об этом решении уже подписано.
В 2025 и 2026 годах при расчете пеней и штрафов будет использоваться фиксированная ключевая ставка в размере 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Это решение будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2025 года. Такой подход обусловлен стремлением предотвратить несоразмерное увеличение пеней в связи с ростом ключевой ставки.
По Жилищному кодексу размер пени за неполное и несвоевременное внесение платы за ЖКУ обычно рассчитывается с учетом текущей ключевой ставки Центробанка. Однако, чтобы избежать чрезмерного нагрузки на граждан в условиях повышения ставок, правительство решило использовать для расчетов старую ставку.
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