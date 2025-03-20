ВСУ заставляли жителей Суджи читать фейковые новости

Жительница Суджи Рыльская: ВСУ давали людям газеты с фейковыми новостями
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ВСУ снабжали жителей Суджи дезинформацией, раздавая газеты с фейками
ВСУ снабжали жителей Суджи дезинформацией, раздавая газеты с фейками Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Бойцы ВСУ заставляли жителей Суджи (Курская область) читать газеты с фейковыми новостями. Об этом сообщила эвакуированная жительница населенного пункта Олеся Рыльская.

«Раздавали суджанам газеты, мы в подлинность не поверили, после пары строк прочитанного сразу поняла, что пропагандистская газета», — заявила Олеся. Ее слова передает РИА «Новости».

Газета называлась «Свободная курщина». В этом печатном издании для написания материалов использовались выдуманные исторические факты.

ВС РФ освободили Суджу 13 марта 2025 года. Это стало возможно после проведения российскими военными одной из самых успешных операций, получившую название «Труба» («Поток»). Так, бойцы проникли в тыл противника по трубе пустого газопровода Уренгой — Помары — Ужгород и поменяли ход боев в Курской области в свою сторону. 

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Бойцы ВСУ заставляли жителей Суджи (Курская область) читать газеты с фейковыми новостями. Об этом сообщила эвакуированная жительница населенного пункта Олеся Рыльская. «Раздавали суджанам газеты, мы в подлинность не поверили, после пары строк прочитанного сразу поняла, что пропагандистская газета», — заявила Олеся. Ее слова передает РИА «Новости». Газета называлась «Свободная курщина». В этом печатном издании для написания материалов использовались выдуманные исторические факты. ВС РФ освободили Суджу 13 марта 2025 года. Это стало возможно после проведения российскими военными одной из самых успешных операций, получившую название «Труба» («Поток»). Так, бойцы проникли в тыл противника по трубе пустого газопровода Уренгой — Помары — Ужгород и поменяли ход боев в Курской области в свою сторону. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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