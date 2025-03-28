Назван самый безопасный день недели в России

МВД: воскресенье стало самым безаварийным днем недели в 2024 году
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Чаще всего в 2024 году аварии случались по пятницам
Чаще всего в 2024 году аварии случались по пятницам Фото:

Статистика Госавтоинспекции МВД России показывает, что в 2024 году самым безопасным днем недели считается воскресенье. Наибольшее количество ДТП происходило по пятницам. В последний день рабочей недели фиксировалось свыше 20 тысяч аварий. 

Согласно информации МВД, которую изучили корреспонденты РИА Новости, в другие дни происходило менее 19 тысяч ДТП. Воскресенье продолжает оставаться наименее аварийным днем недели. В воскресные дни 2024 года количество ДТП было менее 18 тысяч случаев. Эта стабильность свидетельствует о том, что воскресенье является самым безопасным днем для дорожного движения в России.

Ранее из-за участившихся случаев ДТП с участием электросамокатов, Минтранс предложил новые ограничения для самокатов. В частности, были введены ограничения на парковку и движение самокатов, а также запрет на перевозку пассажиров и установлены скоростные ограничения для обеспечения безопасности пешеходов и других участников дорожного движения.

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Статистика Госавтоинспекции МВД России показывает, что в 2024 году самым безопасным днем недели считается воскресенье. Наибольшее количество ДТП происходило по пятницам. В последний день рабочей недели фиксировалось свыше 20 тысяч аварий.  Согласно информации МВД, которую изучили корреспонденты РИА Новости, в другие дни происходило менее 19 тысяч ДТП. Воскресенье продолжает оставаться наименее аварийным днем недели. В воскресные дни 2024 года количество ДТП было менее 18 тысяч случаев. Эта стабильность свидетельствует о том, что воскресенье является самым безопасным днем для дорожного движения в России. Ранее из-за участившихся случаев ДТП с участием электросамокатов, Минтранс предложил новые ограничения для самокатов. В частности, были введены ограничения на парковку и движение самокатов, а также запрет на перевозку пассажиров и установлены скоростные ограничения для обеспечения безопасности пешеходов и других участников дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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