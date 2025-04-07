Песня российской группы Ay Yola стала самой популярной на Украине

Этно-коллектив Ay Yola из Уфы занял первое место в чарте сервиса Apple Music на Украине с композицией Homay. Об этом сообщают украинские СМИ. Группа обогнала множество популярных украинских исполнителей, став лидером рейтинга.
«Песня Homay башкирской группы AY YOLA из РФ заняла первое место в Apple Music на Украине», — пишет украинское издание «Страна». Композиция Homay, которая принесла коллективу успех по всему миру, исполняется на башкирском языке. Название песни переводится с персидского как «птица, предвещающая счастье». В народных эпосах персонаж Хумай изображается в образе девушки-лебедя, что придает композиции особую культурную ценность.
Ay Yola — это трио, включающее в себя солистку Адель Шайхитдинову, ее отца Руслана, который играет на клавишных и бас-гитаре, и вокалиста Рината Рамазанова, лидера фолк-группы «Аргымак». Этот коллектив активно продвигает башкирскую культуру через свою музыку, что находит отклик у слушателей не только в России, но и за ее пределами.
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