Экономисты раскрыли URA.RU, как экономическая война Трампа повлияет на Россию

Падение мировых цен на нефть из-за тарифов США не окажет существенного влияния на экономику РФ и жизнь граждан, однако курс доллара может вырасти до 96 рублей. Об этом сообщил URA.RU доктор экономических наук Никита Кричевский, комментируя заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о рисках, которые несут пошлины США для российской экономики.
«В бюджете на этот год заложены 70 долларов за баррель, сейчас 64, это не критично и курс доллара — 96,5 рублей. Снижение текущих цен на нефть компенсируется некоторым ослаблением рубля. Скажем до тех самых 96,5. Но я уверен, что даже это слишком много. Подобное ослабление никто в стране не заметит», — заявил Кричевский в беседе с корреспондентом URA.RU. Кроме того, по его словам, Россия обладает суверенной финансовой системой, которая независима от доллара, евро и других иностранных валют. Это позволяет стране корректировать курс рубля по своему усмотрению, что помогает нивелировать негативные последствия падения цен на нефть.
Кричевский также уточнил, что цены на продукцию, производимую в Россию от скачка доллара не поменяются никак. По его словам, в этом году страна планирует изъять из бюджета 1 трлн 300 млрд рублей в Фонд национального благосостояния, и в крайнем случае правительство может отказаться от изъятия всей этой суммы и изъять только часть, при этом люди этого даже не заметят. Это поможет сохранить экономику на плаву.
Экономист подчеркнул, что падение цен на нефть может, наоборот, положительно сказаться на российской экономике. Во-первых, товаропроизводители из стран, вводящих пошлины, могут перенаправить свои производственные потоки в Россию, где сохраняется прежний таможенный режим и отсутствуют торговые барьеры. Это создаст возможности для увеличения товарных поставок из-за рубежа. Во-вторых, в России наблюдается платежеспособный спрос, что делает ее привлекательным рынком для иностранных производителей. У России также есть дружественные страны, которые могут также выступать в роли посредников для поставок европейской продукции. В результате, падение цен на нефть может привести к увеличению импорта и улучшению разнообразия товаров на российском рынке.
Ранее о возможном влиянии мировых тарифных войн президента США Дональда Трампа заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она предупредила, что этот процесс приведет к колебаниям цен на нефть в России.
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