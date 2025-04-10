В Петербурге и Ленобласти начали стремительно расти цены на земельные участки

С начала 2025 года в Петербурге и Ленобласти наблюдается значительный рост стоимости земельных участков. По данным пресс-службы «Яндекс недвижимости», средняя цена за сотку увеличилась на 7,1%, достигнув отметки в 270 тысяч рублей.
«В Санкт-Петербурге и Ленобласти средняя стоимость за сотку в марте 2025 года с начала года увеличилась на 7,1% и составила 270 тысяч рублей. При этом рост стоимости сопровождался увеличением числа доступных для покупки участков в течение последних трех месяцев — на 6,4%», — сообщила пресс-служба «Яндекс недвижимости» агентству ТАСС.
В марте стоимость земельных участков в Петербурге и Ленобласти продолжила расти, увеличившись на 1,4% по сравнению с февралем. Медианная полная цена за участок составила три миллиона рублей при средней площади в 11,6 сотки. Количество доступных предложений также выросло на 3,2%.
За пределами Петербурга и Ленобласти цены на земельные участки также показывают разнообразную динамику. Например, в Псковской области средняя стоимость увеличилась на 2% за месяц, в то время как в Новгородской области наблюдалось снижение на 3,5%. Коммерческий директор сервиса «Яндекс недвижимость», Евгений Белокуров отметил, что интерес к приобретению земли за городом стабильно растет.
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