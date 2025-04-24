Пользователи массово жалуются на сбои в приложении Т-Банка
Во многих регионах РФ пользователи жалуются на сбои в работе приложения Т-Банка. Это следует из отзывов россиян и сайта по мониторингу неполадок в работе различных сервисов.
«Приложение Т-Банка запускается, но ничего не грузит», — поделилась читательница с URA.RU. На сайте «Сбой РФ» отмечается возросшее количество жалоб — 782 за день, которые начались ближе к вечеру. Больше всего сообщений о неполадках приходит из Москвы и Санкт-Петербурга.
На портале «Сбой РФ» фиксируются массовые жалобы на работу приложения Т-Банка
Читательница поделилась с URA.RU скриншотом проблемы
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