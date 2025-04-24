У Т-Банка произошел глобальный сбой. Скрин

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Пользователи массово жалуются на сбои в приложении Т-Банка
Пользователи массово жалуются на сбои в приложении Т-Банка Фото:

Во многих регионах РФ пользователи жалуются на сбои в работе приложения Т-Банка. Это следует из отзывов россиян и сайта по мониторингу неполадок в работе различных сервисов.

«Приложение Т-Банка запускается, но ничего не грузит», — поделилась читательница с URA.RU. На сайте «Сбой РФ» отмечается возросшее количество жалоб — 782 за день, которые начались ближе к вечеру. Больше всего сообщений о неполадках приходит из Москвы и Санкт-Петербурга.

На портале «Сбой РФ» фиксируются массовые жалобы на работу приложения Т-Банка
На портале «Сбой РФ» фиксируются массовые жалобы на работу приложения Т-Банка
Фото:
Читательница поделилась с URA.RU скриншотом проблемы
Читательница поделилась с URA.RU скриншотом проблемы
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Во многих регионах РФ пользователи жалуются на сбои в работе приложения Т-Банка. Это следует из отзывов россиян и сайта по мониторингу неполадок в работе различных сервисов. «Приложение Т-Банка запускается, но ничего не грузит», — поделилась читательница с URA.RU. На сайте «Сбой РФ» отмечается возросшее количество жалоб — 782 за день, которые начались ближе к вечеру. Больше всего сообщений о неполадках приходит из Москвы и Санкт-Петербурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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