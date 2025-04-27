Лавров дал понять ушедшим из России компаниям, что их никто не ждет

Лавров: место ушедших из России компаний уже занято
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Лавров посоветовал компаниям, ушедшим из России, искать свободные ниши на рынке
Лавров посоветовал компаниям, ушедшим из России, искать свободные ниши на рынке Фото:

Иностранные компании, которые после начала СВО ушли из России, при возвращении могут обнаружить, что их место уже занято. Поэтому им придется искать какую-то другую нишу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Место компаний из США, которые ушли России, уже занято — российскими или другими иностранными инвесторами. Мы не будем дискриминировать тех, кто вместо американцев инвестировал в Россию», — заявил Лавров в интервью телеканалу CBS. Он посоветовал тем, кто решит вернуться, искать другие свободные ниши на российском рынке.

Лавров подчеркнул, что Россия ничего не имеет против американских компаний. «Если они захотят предложить новый проект.., мы ... рассмотрим это предложение», — отметил Лавров.

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Иностранные компании, которые после начала СВО ушли из России, при возвращении могут обнаружить, что их место уже занято. Поэтому им придется искать какую-то другую нишу, заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Место компаний из США, которые ушли России, уже занято — российскими или другими иностранными инвесторами. Мы не будем дискриминировать тех, кто вместо американцев инвестировал в Россию», — заявил Лавров в интервью телеканалу CBS. Он посоветовал тем, кто решит вернуться, искать другие свободные ниши на российском рынке. Лавров подчеркнул, что Россия ничего не имеет против американских компаний. «Если они захотят предложить новый проект.., мы ... рассмотрим это предложение», — отметил Лавров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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