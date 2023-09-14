14 сентября 2023

Олигарху, который сделал Зеленского президентом, предъявили новое обвинение

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Игоря Коломойского обвиняют в покупке преступным путем имущества Фото:

Бизнесмену Игорю Коломойскому, который спонсировал президентскую кампанию Владимира Зеленского в 2019 году, предъявили новые обвинения. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

«Коломойского подозревают в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем», — написал Лещенко в telegram-канале. Он пояснил, что новые обвинения были предъявлены бизнесмену в следственном изоляторе в присутствии адвоката.

В начале сентября Коломойскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, бизнесмен вывел за границу более 13 млн долларов, используя подконтрольные банки.

Бизнесмена отправили под стражу на два месяца с правом внесения залога, однако он отказался вносить его. Затем бизнесмена и еще пятерых лиц обвинили в завладении средствами организации на сумму более 250 млн долларов. 8 сентября счета Коломойского были арестованы.

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Бизнесмену Игорю Коломойскому, который спонсировал президентскую кампанию Владимира Зеленского в 2019 году, предъявили новые обвинения. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко. «Коломойского подозревают в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем», — написал Лещенко в telegram-канале. Он пояснил, что новые обвинения были предъявлены бизнесмену в следственном изоляторе в присутствии адвоката. В начале сентября Коломойскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, бизнесмен вывел за границу более 13 млн долларов, используя подконтрольные банки. Бизнесмена отправили под стражу на два месяца с правом внесения залога, однако он отказался вносить его. Затем бизнесмена и еще пятерых лиц обвинили в завладении средствами организации на сумму более 250 млн долларов. 8 сентября счета Коломойского были арестованы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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