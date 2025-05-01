В Париже полиция задерживает участников первомайской демонстрации и применяет слезоточивый газ для разгона толпы, сообщают журналисты. Массовое шествие в честь 1 мая собрало десятки тысяч человек, среди которых были замечены агрессивно настроенные анархисты и сторонники движения «желтых жилетов».
«Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже», — сообщила «Белта». Сообщается, что агрессивно настроенные анархисты и сторонники движения «желтых жилетов» присоединились к шествию в честь праздника. По информации агентства, во время манифестации начались беспорядки: демонстранты бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы и петарды, скандировать «Убирайтесь» и поджигали мусорные баки.
По данным РИА «Новости» один из участников акции бросил в правоохранителей петарду. Которая взорвалась прямо перед ними.
Всего для обеспечения порядка на улицах Парижа были задействованы более двух тысяч сотрудников жандармерии и национальной полиции. В ходе акции полиция проводит выборочные задержания и досмотры прохожих. По разным оценкам, до 1,5 тысячи человек могли принять участие в беспорядках в День труда.
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