На первомайской демонстрации в Париже начали задерживать людей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Париже проходит традиционная первомайская манифестация, начались задержания
В Париже проходит традиционная первомайская манифестация, начались задержания Фото:

В Париже полиция задерживает участников первомайской демонстрации и применяет слезоточивый газ для разгона толпы, сообщают журналисты. Массовое шествие в честь 1 мая собрало десятки тысяч человек, среди которых были замечены агрессивно настроенные анархисты и сторонники движения «желтых жилетов».

«Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже», — сообщила «Белта». Сообщается, что агрессивно настроенные анархисты и сторонники движения «желтых жилетов» присоединились к шествию в честь праздника. По информации агентства, во время манифестации начались беспорядки: демонстранты бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы и петарды, скандировать «Убирайтесь» и поджигали мусорные баки. 

По данным РИА «Новости» один из участников акции бросил в правоохранителей петарду. Которая взорвалась прямо перед ними.

Всего для обеспечения порядка на улицах Парижа были задействованы более двух тысяч сотрудников жандармерии и национальной полиции. В ходе акции полиция проводит выборочные задержания и досмотры прохожих. По разным оценкам, до 1,5 тысячи человек могли принять участие в беспорядках в День труда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Париже полиция задерживает участников первомайской демонстрации и применяет слезоточивый газ для разгона толпы, сообщают журналисты. Массовое шествие в честь 1 мая собрало десятки тысяч человек, среди которых были замечены агрессивно настроенные анархисты и сторонники движения «желтых жилетов». «Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже», — сообщила «Белта». Сообщается, что агрессивно настроенные анархисты и сторонники движения «желтых жилетов» присоединились к шествию в честь праздника. По информации агентства, во время манифестации начались беспорядки: демонстранты бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы и петарды, скандировать «Убирайтесь» и поджигали мусорные баки.  По данным РИА «Новости» один из участников акции бросил в правоохранителей петарду. Которая взорвалась прямо перед ними. Всего для обеспечения порядка на улицах Парижа были задействованы более двух тысяч сотрудников жандармерии и национальной полиции. В ходе акции полиция проводит выборочные задержания и досмотры прохожих. По разным оценкам, до 1,5 тысячи человек могли принять участие в беспорядках в День труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...