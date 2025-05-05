В Москве горит известный ресторан «Экспедиция»

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Пожар потушили 29 сотрудников и семь единиц техники МЧС России
Пожар потушили 29 сотрудников и семь единиц техники МЧС России Фото:

В центре Москвы произошел пожар в ресторане «Экспедиция», расположенном в Таганском районе. Возгорание началось в вентиляционном коробе здания, после чего огонь распространился на летнюю веранду, сообщают СМИ.

«С крыши здания ресторана в Певческом переулке сейчас валит густой черный дым. Возгорание произошло в вентиляционном коробе. Затем огонь перекинулся на летнюю веранду на втором этаже», — сообщает telegram-канал SHOT.

Отмечается, что около 30 человек эвакуировались из ресторана самостоятельно до прибытия экстренных служб. Пожар, возникший в центре Москвы, был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС России. В тушении возгорания принимали участие 29 пожарных и семь единиц техники, сообщает ведомство. В результате инцидента никто не пострадал.

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В центре Москвы произошел пожар в ресторане «Экспедиция», расположенном в Таганском районе. Возгорание началось в вентиляционном коробе здания, после чего огонь распространился на летнюю веранду, сообщают СМИ. «С крыши здания ресторана в Певческом переулке сейчас валит густой черный дым. Возгорание произошло в вентиляционном коробе. Затем огонь перекинулся на летнюю веранду на втором этаже», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что около 30 человек эвакуировались из ресторана самостоятельно до прибытия экстренных служб. Пожар, возникший в центре Москвы, был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС России. В тушении возгорания принимали участие 29 пожарных и семь единиц техники, сообщает ведомство. В результате инцидента никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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