В Москве горит известный ресторан «Экспедиция»

В центре Москвы произошел пожар в ресторане «Экспедиция», расположенном в Таганском районе. Возгорание началось в вентиляционном коробе здания, после чего огонь распространился на летнюю веранду, сообщают СМИ.
«С крыши здания ресторана в Певческом переулке сейчас валит густой черный дым. Возгорание произошло в вентиляционном коробе. Затем огонь перекинулся на летнюю веранду на втором этаже», — сообщает telegram-канал SHOT.
Отмечается, что около 30 человек эвакуировались из ресторана самостоятельно до прибытия экстренных служб. Пожар, возникший в центре Москвы, был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС России. В тушении возгорания принимали участие 29 пожарных и семь единиц техники, сообщает ведомство. В результате инцидента никто не пострадал.
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