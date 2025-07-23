Организация может получить статус экстремистской из-за приговора руководителю

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволяет признавать организацию экстремистской на основании вступившего в силу приговора ее руководителю, основателю или участнику за экстремистскую деятельность. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовых актов.
Документ уточняет, что статус экстремистской организация может получить и в случае признания судом виновным любого из ключевых лиц — руководителя, основателя либо участника — за преступления, связанные с экстремизмом. Согласно нововведениям, основанием для признания организации экстремистской теперь служит не только деятельность юридического лица, но и приговоры по уголовным делам в отношении его представителей.
Ранее по требованию Генпрокуратуры России Верховный суд признал Международное движение сатанизма экстремистской организацией и постановил запретить его деятельность на территории страны. Как сообщили в Министерстве юстиции РФ, это решение принято в целях защиты национальных интересов и укрепления общественной безопасности. Иск о признании движения экстремистским был удовлетворен в рамках реализации мер по противодействию угрозам, связанным с подобными организациями.
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