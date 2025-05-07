Солнечный ветер приближается: прогноз магнитных бурь на 8 мая 2025

Метеозависимые люди по всему миру регулярно страдают от магнитных бурю. Особенно обидно, когда геомагнитная активность повышается в праздничные дни, портя самочувствие во время выходных. О том, грозит ли магнитная буря в выходной день 8 мая 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечная активность в мае 2025
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в последние дни обстановка на поверхности звезды стала меняться. На текущий момент индекс солнечной активности оценивается в 5,2 балла из 10 возможных. За последние сутки эксперты зафиксировали на звезде шесть небольших вспышек класса С.
Но это не главная проблема: ученые предупреждают, что в начале недели усилилась скорость солнечного ветра. «Скорость солнечного ветра до 7-8 мая, как ожидается, будет держаться около повышенных значений, в диапазоне 500 — 800 км/с.», — заявили ученые. «Земле потребуется 3-4 дня, чтобы вернуться обратно в спокойное межпланетное пространство».
Из-за повышенной скорости плазмы риск магнитных бурь несколько увеличивается. И хотя эксперты подчеркивают, что сильных колебаний магнитного поля, скорее всего, не будет, шанс магнитных бурь в праздничные дни отнюдь не нулевой.
Магнитная буря 8 мая 2025
Ученые считают, что в первый из выходных дней, 8 мая, магнитосфера Земли останется на «зеленом» уровне. Геомагнитная активность будет держаться в районе 3 баллов по Кр-индексу с вероятностью 48%. При этом шанс возмущений в магнитосфере ученые оценивают в 40%. А возможность магнитной бури — в 12%. Однако уже в следующие дни обстановка станет ухудшаться.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Уже 9 мая ученые ожидают резкий скачок геомагнитной активности. В праздничный день вероятность магнитной бури составит 65%, а шанс того, что магнитосфера Земли останется спокойной — всего 5%. 10 числа также возможны геомагнитные возмущения, после чего уровень возмущений магнитосферы пойдет на спад.
Магнитные бури также прогнозируются 28 и 29 мая, а также 1 июня. Возмущенная магнитосфера Земли ожидается в период с 18 по 21 мая, а также с 2 по 6 июня. Стоит отметить, что прогнозы на столь долгий срок не всегда точны, поэтому лучше заранее проверять, что солнечная активность готовит для метеозависимых.
Как спастись от магнитных бурь
Магнитные бури не щадят никого: по информации врачей, примерно 30% населения Земли ощущают изменения в магнитосфере. Чаще всего на проблемы со здоровьем во время шторма жалуются люди после 50 лет, страдающие от хронических заболеваний, проблем с сердцем и давлением.
Чтобы не испытывать головных болей, нарушений со сном и концентрацией внимания, врачи советуют следить за своим образом жизни и отказаться от вредных привычек. По мнению экспертов, регулярный сон, здоровое питание и физическая активность помогут держать организм в тонусе и снизить влияние магнитных бурь.
Однако если геомагнитный шторм все равно не дает покоя, то лучше проконсультироваться с терапевтом в больнице. Возможно, метеозависимость — это один из симптомов невыявленного хронического заболевания.
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