В АТОР сообщили, сколько россиян затронет отмена рейсов турецких авиакомпаний

Более 15 тысяч пассажиров затронет отмена рейсов турецких авиаперевозчиков в Россию. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).
«Ситуация с отменами рейсов затронет более 15 000 человек (включая рейсы, время вылета которых по расписанию еще не пришло)», — сообщила АТОР на своем сайте. Там добавили, что авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines отменили из аэропорта Внуково несколько рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул.
Более 1,5 тысячи пассажиров отмененных рейсов временно размещены туроператорами в отелях Антальи, вопрос размещения в Даламане решается. В АТОР сообщили, что количество ожидающих вылета туристов может значительно увеличиться, и не исключили отмену рейсов обеих авиакомпаний 8 и 9 мая.
Ранее Росавиация сообщила, что расписание рейсов Turkish Airlines вскоре вернется к обычному режиму. Там уточнили, что уведомление (NOTAM), которое вводило ограничения на использование аэропорта «Пулково» в качестве запасного аэродрома, было аннулировано.
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