В АТОР сообщили, сколько россиян затронет отмена рейсов турецких авиакомпаний

АТОР: отмена рейсов турецких авиакомпаний в Россию затронет 15 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Turkish Airlines отменила из аэропорта Внуково несколько рейсов
Turkish Airlines отменила из аэропорта Внуково несколько рейсов Фото:

Более 15 тысяч пассажиров затронет отмена рейсов турецких авиаперевозчиков в Россию. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

«Ситуация с отменами рейсов затронет более 15 000 человек (включая рейсы, время вылета которых по расписанию еще не пришло)», — сообщила АТОР на своем сайте. Там добавили, что авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines отменили из аэропорта Внуково несколько рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул.

Более 1,5 тысячи пассажиров отмененных рейсов временно размещены туроператорами в отелях Антальи, вопрос размещения в Даламане решается. В АТОР сообщили, что количество ожидающих вылета туристов может значительно увеличиться, и не исключили отмену рейсов обеих авиакомпаний 8 и 9 мая.

Ранее Росавиация сообщила, что расписание рейсов Turkish Airlines вскоре вернется к обычному режиму. Там уточнили, что уведомление (NOTAM), которое вводило ограничения на использование аэропорта «Пулково» в качестве запасного аэродрома, было аннулировано.

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Более 15 тысяч пассажиров затронет отмена рейсов турецких авиаперевозчиков в Россию. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР). «Ситуация с отменами рейсов затронет более 15 000 человек (включая рейсы, время вылета которых по расписанию еще не пришло)», — сообщила АТОР на своем сайте. Там добавили, что авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines отменили из аэропорта Внуково несколько рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул. Более 1,5 тысячи пассажиров отмененных рейсов временно размещены туроператорами в отелях Антальи, вопрос размещения в Даламане решается. В АТОР сообщили, что количество ожидающих вылета туристов может значительно увеличиться, и не исключили отмену рейсов обеих авиакомпаний 8 и 9 мая. Ранее Росавиация сообщила, что расписание рейсов Turkish Airlines вскоре вернется к обычному режиму. Там уточнили, что уведомление (NOTAM), которое вводило ограничения на использование аэропорта «Пулково» в качестве запасного аэродрома, было аннулировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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