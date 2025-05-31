Водитель мусоровоза умер на кладбище от удара током в Новгородской области

В Новгородской области водитель грузового автомобиля, осуществлявший вывоз мусора с территории кладбища, скончался от электрического разряда. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по региону.
«По предварительным данным, погибший выполнял работы по вывозу мусора с территории кладбища в селе Бронница. Во время погрузки, кузов автомобиля приблизился к высоковольтной линии электропередач, мужчина получил удар электрическим током, вследствие чего скончался на месте происшествия», — написал орган в своем telegram-канале. Погибшему водителю было 53 года.
Следственный отдел проводит процессуальную проверку по этому инциденту. В настоящее время осуществляются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.