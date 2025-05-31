Водитель мусоровоза умер на кладбище от удара током в Новгородской области

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Водитель мусоровоза получил удар током
Водитель мусоровоза получил удар током Фото:

В Новгородской области водитель грузового автомобиля, осуществлявший вывоз мусора с территории кладбища, скончался от электрического разряда. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по региону.

«По предварительным данным, погибший выполнял работы по вывозу мусора с территории кладбища в селе Бронница. Во время погрузки, кузов автомобиля приблизился к высоковольтной линии электропередач, мужчина получил удар электрическим током, вследствие чего скончался на месте происшествия», — написал орган в своем telegram-канале. Погибшему водителю было 53 года.

Следственный отдел проводит процессуальную проверку по этому инциденту. В настоящее время осуществляются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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В Новгородской области водитель грузового автомобиля, осуществлявший вывоз мусора с территории кладбища, скончался от электрического разряда. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по региону. «По предварительным данным, погибший выполнял работы по вывозу мусора с территории кладбища в селе Бронница. Во время погрузки, кузов автомобиля приблизился к высоковольтной линии электропередач, мужчина получил удар электрическим током, вследствие чего скончался на месте происшествия», — написал орган в своем telegram-канале. Погибшему водителю было 53 года. Следственный отдел проводит процессуальную проверку по этому инциденту. В настоящее время осуществляются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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