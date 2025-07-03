СК назвал взрывы в Луганске терактом
Взрывы в Луганске, которые привели к гибели бывшего мэра города Манолиса Пилавова, расцениваются как теракт. Об этом сообщает российский Следком. «Происшествие в Луганске квалифицировано как теракт», — говорится в сообщении ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!