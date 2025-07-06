06 июля 2025

Россиянам предложили туры в неожиданную страну-партнера РФ

Shot: для россиян стали доступны туры в Афганистан на восемь дней
© Служба новостей «URA.RU»
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Афганистан примет туристов из РФ
Афганистан примет туристов из РФ Фото:

Жителям России предлагают туристические поездки на восемь дней в Афганистан. Об этом пишет Shot.

«Восьмидневная поездка в Афганистан обойдется россиянам в среднем в 220-250 тысяч рублей. Перелет до Кабула, страховку и визу туристам придется оплатить на месте самостоятельно», — сообщается в канале.

Ранее спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что РФ признала Исламский Эмират Афганистан. Новый флаг страны появился в ее посольстве в Москве, передает RT.

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Жителям России предлагают туристические поездки на восемь дней в Афганистан. Об этом пишет Shot. «Восьмидневная поездка в Афганистан обойдется россиянам в среднем в 220-250 тысяч рублей. Перелет до Кабула, страховку и визу туристам придется оплатить на месте самостоятельно», — сообщается в канале. Ранее спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что РФ признала Исламский Эмират Афганистан. Новый флаг страны появился в ее посольстве в Москве, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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