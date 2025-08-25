Шведский чиновник забыл документы о вступлении страны в НАТО в туалете аэропорта

В аэропорту Стокгольм-Арланда после визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона была обнаружена папка с правительственными документами о переговорах по вступлению страны в НАТО. Папку в ноябре 2022 года нашла уборщица в туалете аэропорта после возвращения делегации из Турции.
«Правительственный „Натопарм“ был обнаружен уборщицей в стокгольмском аэропорту Арланда», — говорится в материале Dagens Nyheter. По данным издания, инцидент произошел в ноябре 2022 года, когда чиновникам не разрешили взять такси и им пришлось добираться в аэропорт на общественном транспорте. Сотрудник правительственного учреждения сам сообщил о забытом документе, объяснив это стрессом.
Глава службы безопасности правительственных учреждений Фредрик Агемарк сообщил, что в изученных документах не было никакой секретной информации, поэтому оценка ущерба не проводилась. В правительстве также заявили, что утечка не угрожала национальной безопасности. Dagens Nyheter уточняет, что переговоры о вступлении Швеции в НАТО велись в условиях особой секретности. Страна стала членом альянса в марте 2024 года.
