Шведский чиновник забыл документы о вступлении страны в НАТО в туалете аэропорта

Папку с документами правительства Швеции о вступлении страны в НАТО нашла уборщица в туалете одного из терминалов аэропорта (архивное фото)
В аэропорту Стокгольм-Арланда после визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона была обнаружена папка с правительственными документами о переговорах по вступлению страны в НАТО. Папку в ноябре 2022 года нашла уборщица в туалете аэропорта после возвращения делегации из Турции.

«Правительственный „Натопарм“ был обнаружен уборщицей в стокгольмском аэропорту Арланда», — говорится в материале Dagens Nyheter. По данным издания, инцидент произошел в ноябре 2022 года, когда чиновникам не разрешили взять такси и им пришлось добираться в аэропорт на общественном транспорте. Сотрудник правительственного учреждения сам сообщил о забытом документе, объяснив это стрессом.

Глава службы безопасности правительственных учреждений Фредрик Агемарк сообщил, что в изученных документах не было никакой секретной информации, поэтому оценка ущерба не проводилась. В правительстве также заявили, что утечка не угрожала национальной безопасности. Dagens Nyheter уточняет, что переговоры о вступлении Швеции в НАТО велись в условиях особой секретности. Страна стала членом альянса в марте 2024 года.

