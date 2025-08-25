В Ессентуках разместили солдата с флагом США на патриотическом школьном баннере. Видео

Горожане заметили, что на эскизе солдата четко виден рисунок, напоминающий флаг США
В Ессентуках на патриотическом баннере, размещенном возле новой школы № 11, обнаружили солдата с флагом США на груди. Плакат был приурочен к 80-летию Победы.

Как пишет «Осторожно, новости», внимательные горожане заметили, что на эскизе солдата четко виден рисунок, напоминающий флаг США. Инцидент вызвал недоумение и возмущение. После того как информация о баннере распространилась в интернете, представители администрации Ессентуков выступили с официальным комментарием. По их утверждению, на исходном макете, который был предоставлен для печати, флаг США отсутствовал. В администрации отметили: «Если сделать скриншот, то видно, что деталь нарисована».

Школа, возле которой был размещен баннер, совсем недавно была переименована. В июле 2025 года ей присвоили имя Ивана Каширина — уроженца города, участника СВО и Героя РФ, погибшего в зоне боевых действий. Открытие школы запланировано на сентябрь текущего года.

