Россиянам рассказали, как закрыть круглосуточный магазин в своем доме

Предприниматели не могут открывать магазины в жилых домах без согласия жильцов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для перевода жилого помещения в нежилое необходимо согласие собственников
Для перевода жилого помещения в нежилое необходимо согласие собственников Фото:

Часто предприниматели выкупают квартиры на первых этажах многоквартирного дома с целью организации коммерческого объекта, например, круглосуточного магазина. Однако действующее законодательство предусматривает ряд ограничений для подобных преобразований. Об этом рассказал председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

«Квартиры выкупить, конечно, может кто угодно при согласии продавцов, но законно перевести их в нежилое помещение и использовать в коммерческих целях без ведома собственников жилья нельзя», — сказал Широков aif.ru. Для перевода жилого помещения в нежилое необходимо оформить соответствующие документы и получить согласие не менее двух третей собственников жилья в доме.

Если коммерсанты открыли магазин без согласия жильцов и необходимых процедур, собственники вправе инициировать общее собрание и проголосовать против работы торговой точки. В этом случае предприниматели обязаны выполнить решение собрания и прекратить деятельность. Многоквартирный дом является общей собственностью всех владельцев квартир. Это означает, что любые изменения, затрагивающие интересы жильцов, должны осуществляться только с их согласия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Часто предприниматели выкупают квартиры на первых этажах многоквартирного дома с целью организации коммерческого объекта, например, круглосуточного магазина. Однако действующее законодательство предусматривает ряд ограничений для подобных преобразований. Об этом рассказал председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. «Квартиры выкупить, конечно, может кто угодно при согласии продавцов, но законно перевести их в нежилое помещение и использовать в коммерческих целях без ведома собственников жилья нельзя», — сказал Широков aif.ru. Для перевода жилого помещения в нежилое необходимо оформить соответствующие документы и получить согласие не менее двух третей собственников жилья в доме. Если коммерсанты открыли магазин без согласия жильцов и необходимых процедур, собственники вправе инициировать общее собрание и проголосовать против работы торговой точки. В этом случае предприниматели обязаны выполнить решение собрания и прекратить деятельность. Многоквартирный дом является общей собственностью всех владельцев квартир. Это означает, что любые изменения, затрагивающие интересы жильцов, должны осуществляться только с их согласия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...