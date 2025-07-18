Россиянам рассказали, как закрыть круглосуточный магазин в своем доме

Часто предприниматели выкупают квартиры на первых этажах многоквартирного дома с целью организации коммерческого объекта, например, круглосуточного магазина. Однако действующее законодательство предусматривает ряд ограничений для подобных преобразований. Об этом рассказал председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.
«Квартиры выкупить, конечно, может кто угодно при согласии продавцов, но законно перевести их в нежилое помещение и использовать в коммерческих целях без ведома собственников жилья нельзя», — сказал Широков aif.ru. Для перевода жилого помещения в нежилое необходимо оформить соответствующие документы и получить согласие не менее двух третей собственников жилья в доме.
Если коммерсанты открыли магазин без согласия жильцов и необходимых процедур, собственники вправе инициировать общее собрание и проголосовать против работы торговой точки. В этом случае предприниматели обязаны выполнить решение собрания и прекратить деятельность. Многоквартирный дом является общей собственностью всех владельцев квартир. Это означает, что любые изменения, затрагивающие интересы жильцов, должны осуществляться только с их согласия.
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