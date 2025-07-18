Дачникам запретят заниматься бизнесом на своих участках

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Россияне не смогут размещать кафе, гостиницы на территории своего дачного участка
Россияне не смогут размещать кафе, гостиницы на территории своего дачного участка Фото:

Государственная дума рассматривает законопроект, предусматривающий введение ограничений на осуществление коммерческой деятельности на территориях садовых и огородных участков. В настоящее время документ проходит стадию второго чтения. Соответсвующая информация опубликована на сайте ГД.

Внесение изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества…» нацелено на восстановление садовых участков как территорий для личного пользования и отдыха. Поправки запрещают размещение кафе, гостевых домов и других объектов, связанных с коммерческой деятельностью, а также использование участков для получения прибыли.

Ожидается, что это позволит сократить число незаконных бизнесов и усилить контроль за использованием земли. Необходимость изменений связана с тем, что сейчас многие владельцы используют участки в коммерческих целях. Закон планируется ввести в действие осенью 2025 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил критерии для изъятия неосвоенных земельных участков. К ним, в частности, относятся захламленность более 50% территории, отсутствие построенного и оформленного жилого дома в течение пяти лет для участков под ИЖС, а также наличие повреждений крыши или стекол у уже возведенных зданий, передает «Национальная служба новостей».

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Государственная дума рассматривает законопроект, предусматривающий введение ограничений на осуществление коммерческой деятельности на территориях садовых и огородных участков. В настоящее время документ проходит стадию второго чтения. Соответсвующая информация опубликована на сайте ГД. Внесение изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества…» нацелено на восстановление садовых участков как территорий для личного пользования и отдыха. Поправки запрещают размещение кафе, гостевых домов и других объектов, связанных с коммерческой деятельностью, а также использование участков для получения прибыли. Ожидается, что это позволит сократить число незаконных бизнесов и усилить контроль за использованием земли. Необходимость изменений связана с тем, что сейчас многие владельцы используют участки в коммерческих целях. Закон планируется ввести в действие осенью 2025 года. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил критерии для изъятия неосвоенных земельных участков. К ним, в частности, относятся захламленность более 50% территории, отсутствие построенного и оформленного жилого дома в течение пяти лет для участков под ИЖС, а также наличие повреждений крыши или стекол у уже возведенных зданий, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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