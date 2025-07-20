Юрист подсказала, за что можно взыскать деньги с управляющей компании

Юрист Спиридонова: управляющую компанию можно обязать возместить прорыв трубы
© Служба новостей «URA.RU»
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За прорыв трубы можно запросить компенсацию с УК
За прорыв трубы можно запросить компенсацию с УК Фото:

Управляющие компании можно обязать компенсировать ущерб, если залив квартиры произошел из-за износа трубы по их вине. Об этом сообщила управляющий партнер юридического бюро «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«Обязать УК возместить ущерб, если прорыв трубы произошел из-за ее износа, можно — собственник квартиры имеет право требовать компенсацию с УК в случае, если залив произошел по ее вине», — заявила Мария Спиридонова в беседе с РИА Новости. Юрист напомнила, что ответственность УК за состояние инженерных сетей закреплена в статье 161 Жилищного кодекса РФ. Согласно закону, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания, а также поддерживать инженерные коммуникации в исправном состоянии.

Спиридонова пояснила, что УК отвечает за содержание общего имущества дома, включая сети водоснабжения и отопления. При этом, если вина УК не будет доказана, она вправе отказаться от выплаты компенсации или проведения ремонта. В таком случае собственник вправе провести досудебную экспертизу для установления причин залива и обратиться в суд с требованием возмещения ущерба.

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Управляющие компании можно обязать компенсировать ущерб, если залив квартиры произошел из-за износа трубы по их вине. Об этом сообщила управляющий партнер юридического бюро «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «Обязать УК возместить ущерб, если прорыв трубы произошел из-за ее износа, можно — собственник квартиры имеет право требовать компенсацию с УК в случае, если залив произошел по ее вине», — заявила Мария Спиридонова в беседе с РИА Новости. Юрист напомнила, что ответственность УК за состояние инженерных сетей закреплена в статье 161 Жилищного кодекса РФ. Согласно закону, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания, а также поддерживать инженерные коммуникации в исправном состоянии. Спиридонова пояснила, что УК отвечает за содержание общего имущества дома, включая сети водоснабжения и отопления. При этом, если вина УК не будет доказана, она вправе отказаться от выплаты компенсации или проведения ремонта. В таком случае собственник вправе провести досудебную экспертизу для установления причин залива и обратиться в суд с требованием возмещения ущерба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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