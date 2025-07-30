Седокова ответила на обвинения в доведении бывшего мужа до суицида

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Певица прокомментировала обвинения в свою сторону
Певица прокомментировала обвинения в свою сторону Фото:

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова впервые отреагировала на обвинения в доведении до суицида своего бывшего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Певица сделала это через публикацию в соцсетях.

«Тишина может быть громкой, чувства могут быть ломкой», — такими словами Седокова в соцсетях подписала фотографию с городскими видами. Артистка также поблагодарила тех, «кто понимает и чувствует».

Адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила о подаче двух исков против Седоковой. Поводом стали обвинения в доведении спортсмена до самоубийства.

34-летний Тимма был найден мертвым в своем доме в Латвии в конце июня. Причины трагедии официально не называются, но близкие спортсмена связывают его смерть с тяжелым психологическим состоянием после развода со Седоковой.

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Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова впервые отреагировала на обвинения в доведении до суицида своего бывшего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Певица сделала это через публикацию в соцсетях. «Тишина может быть громкой, чувства могут быть ломкой», — такими словами Седокова в соцсетях подписала фотографию с городскими видами. Артистка также поблагодарила тех, «кто понимает и чувствует». Адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила о подаче двух исков против Седоковой. Поводом стали обвинения в доведении спортсмена до самоубийства. 34-летний Тимма был найден мертвым в своем доме в Латвии в конце июня. Причины трагедии официально не называются, но близкие спортсмена связывают его смерть с тяжелым психологическим состоянием после развода со Седоковой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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