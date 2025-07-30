Седокова ответила на обвинения в доведении бывшего мужа до суицида

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова впервые отреагировала на обвинения в доведении до суицида своего бывшего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Певица сделала это через публикацию в соцсетях.
«Тишина может быть громкой, чувства могут быть ломкой», — такими словами Седокова в соцсетях подписала фотографию с городскими видами. Артистка также поблагодарила тех, «кто понимает и чувствует».
Адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила о подаче двух исков против Седоковой. Поводом стали обвинения в доведении спортсмена до самоубийства.
34-летний Тимма был найден мертвым в своем доме в Латвии в конце июня. Причины трагедии официально не называются, но близкие спортсмена связывают его смерть с тяжелым психологическим состоянием после развода со Седоковой.
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