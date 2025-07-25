«Доказательства есть»: адвокат семьи Тиммы обвиняет Седокову в доведении до самоубийства Яниса

Певице Анне Седоковой стоит готовиться к допросам по делу о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. Адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова в беседе с URA.RU заявила, что у их стороны собрано достаточно доказательств вины экс-солистки группы «ВИА Гра».
«Мы написали на нее заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности. Предоставили доказательства в достаточно большом количестве, подтверждающие нашу позицию. И подали заявление в Следственный комитет Российской Федерации и в следственные органы Латвийской Республики. Я хочу, чтобы ее допросили. Они обязаны ее допросить. Мы будем требовать назначения психолого-психиатрической экспертизы и ее влияния на состояние человека», — пояснила правозащитница.
Гаврилова сообщила агентству, что в качестве доказательств к делу прикреплены брачный договор, судебное решение, протокол допроса Седоковой, а также заключение психолого-психиатрической экспертизы, которая проведена следствием в рамках проверки причин смерти Яниса. Что касается постов о муже, которые Анна публиковала в соцсетях, они все есть, но пока их к делу не прикрепляют. «Эти гадкие и оскорбительные посты — все у нас есть. Когда начнется проверка, мы покажем и их».
Некое послание «позвоните Анне», обнаруженное в телефоне покойного Яниса, также пока не могут взять в работу. По словам адвоката, его происхождение вызывает вопросы.
«Это была не заметка, не скриншот и даже не сообщение. Это была фотография. Кем она была сделана и на каком этапе — мы не знаем. Янис по-русски не писал. Он писал через GPT-чат очень искаженно и коряво. Было сразу понятно, что пишет человек, который русским языком как носитель не владеет».
Адвокат сообщила, что Седокова как не выходила на связь с ней и семьей Яниса, так и не выходит. Более того, певица якобы специально раздражает родственников. «Она их оскорбляет всячески. Например, рассказывает, что они украли ее собаку за 10 тысяч долларов, чтобы разводить дорогих щенков. Просто негодяйка», — пояснила защитница.
Сейчас Гаврилова ожидает ответа от следственных органов и далее планирует добиться справедливости.
Анна Седокова и Янис Тимма развелись за несколько дней до того, как спортсмен ушел из жизни. Латвийский баскетболист скончался в 32 года.
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