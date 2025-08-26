Россияне раскрыли, сколько тратят на содержание своих дач

Около 64% россиян в течение дачного сезона расходуют на благоустройство своих участков не более 30 тысяч рублей. Как уточнили в пресс-службе компании Starwind со ссылкой на свое исследование, более 100 тысяч рублей на обслуживание участка выделяют только 4% участников опроса.
«Несмотря на неизбежные траты на инвентарь и удобрения, большинство россиян предпочитает вести дачное хозяйство экономно. Как показал опрос, две трети дачников (64%) уложились в сезонные расходы в сумму до 30 тысяч рублей. Четверть опрошенных вложили в участок от 31 до 70 тысяч", — говорится в результатах исследования. Информацию передает «Лента.ру».
Затраты в диапазоне от 71 до 100 тысяч рублей отметили лишь 7% респондентов. При этом свыше 100 тысяч рублей на обслуживание дач выделяют только 4% участников опроса. Основной статьей расходов для большинства дачников остается приобретение садового инвентаря, инструментов и различной техники. По мнению опрошенных, к необходимым средствам для ухода за участком относятся лопаты, грабли, вилы, а также триммеры и газонокосилки. Кроме того, две трети респондентов обязательно приобретают секатор или сучкорез для ухода за деревьями и кустарниками. Почти 50% владельцев дач сообщили о наличии бензопилы в своем арсенале.
Бренд-менеджер Starwind Анна Нужина отметила, что для многих россиян ведение дачного хозяйства традиционно связано с садово-огородными работами. Однако, по ее словам, современные дачники все чаще стремятся оптимизировать трудозатраты за счет использования техники.
Ранее представители пресс-службы Роскачества, ссылаясь на статью 19 федерального закона «О недрах», сообщили, что собственники частных земельных участков имеют право бурить скважины и копать колодцы без необходимости получения специальной лицензии. Однако при этом следует соблюдать условия определенных законодательных требований. В частности, основным условием является запрет на использование таких водозаборов в коммерческих целях.
