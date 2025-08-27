Умер известный российский оперный бас Сергей Алексашкин

На 74-м году жизни скончался выдающийся оперный певец Сергей Николаевич Алексашкин. О его смерти 27 августа сообщила пресс-служба Мариинского театра. Дата и место прощания будут объявлены позже.
«Сергей Николаевич [Алексашкин] служил в Мариинском театре 36 лет — за эти годы в его репертуар вошли более четырех десятков партий, к каждой из которых он умел найти собственный ключ. Его безукоризненный талант проживания образа и виртуозного перевоплощения, глубокий голос, особенно раскрывающийся в русском репертуаре, пленили зрителей разных уголков света», — написали в telegram-канале Мариинского театра.
Сергей Алексашкин был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом России. В течение своей карьеры он выступал на ведущих мировых сценах — в том числе в Метрополитен-опере, Ла Скала, Ковент-Гардене, а также на сценах оперных театров Вашингтона, Рима, Гамбурга, Стокгольма и Хельсинки. В разные годы он участвовал в гастролях в Европе, США, Австралии, Японии и Южной Корее и работал с крупнейшими дирижерами современности.
