Умер известный российский оперный бас Сергей Алексашкин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Алексашкин служил в Мариинском театре 36 лет
Сергей Алексашкин служил в Мариинском театре 36 лет Фото:

На 74-м году жизни скончался выдающийся оперный певец Сергей Николаевич Алексашкин. О его смерти 27 августа сообщила пресс-служба Мариинского театра. Дата и место прощания будут объявлены позже.

«Сергей Николаевич [Алексашкин] служил в Мариинском театре 36 лет — за эти годы в его репертуар вошли более четырех десятков партий, к каждой из которых он умел найти собственный ключ. Его безукоризненный талант проживания образа и виртуозного перевоплощения, глубокий голос, особенно раскрывающийся в русском репертуаре, пленили зрителей разных уголков света», — написали в telegram-канале Мариинского театра.

Сергей Алексашкин был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом России. В течение своей карьеры он выступал на ведущих мировых сценах — в том числе в Метрополитен-опере, Ла Скала, Ковент-Гардене, а также на сценах оперных театров Вашингтона, Рима, Гамбурга, Стокгольма и Хельсинки. В разные годы он участвовал в гастролях в Европе, США, Австралии, Японии и Южной Корее и работал с крупнейшими дирижерами современности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 74-м году жизни скончался выдающийся оперный певец Сергей Николаевич Алексашкин. О его смерти 27 августа сообщила пресс-служба Мариинского театра. Дата и место прощания будут объявлены позже. «Сергей Николаевич [Алексашкин] служил в Мариинском театре 36 лет — за эти годы в его репертуар вошли более четырех десятков партий, к каждой из которых он умел найти собственный ключ. Его безукоризненный талант проживания образа и виртуозного перевоплощения, глубокий голос, особенно раскрывающийся в русском репертуаре, пленили зрителей разных уголков света», — написали в telegram-канале Мариинского театра. Сергей Алексашкин был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом России. В течение своей карьеры он выступал на ведущих мировых сценах — в том числе в Метрополитен-опере, Ла Скала, Ковент-Гардене, а также на сценах оперных театров Вашингтона, Рима, Гамбурга, Стокгольма и Хельсинки. В разные годы он участвовал в гастролях в Европе, США, Австралии, Японии и Южной Корее и работал с крупнейшими дирижерами современности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...