Российские пранк-журналисты Вован (настоящее имя Владимир Кузнецов) и Лексус (настоящее имя Алексей Столяров) опубликовали фрагмент разговора с бывшим послом США в ООН и бывшей руководительницей Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. Она раскрыла им детали масштабной операции Соединенных Штатов по вмешательству во внутренние дела Молдовы.
«Сегодня в 34-й День независимости Молдовы мы раскроем секрет этой „независимости“. Саманта Пауэр признала огромные ежегодные растраты США на становление „демократического режима“ в этой стране», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Вован и Лексус».
Во время беседы пранкеры выразили тревогу по поводу вероятного обострения ситуации в Молдове после парламентских выборов, запланированных на 28 сентября, а также в связи с результатами голосования в пророссийском Приднестровье. В ответ на это Саманта Пауэр дала развернутый и откровенный комментарий, подробно изложив подходы и методы работы Соединенных Штатов в данном регионе.
В частности, она отметила, что присутствие и финансирование USAID в Молдове были существенно расширены. Эти меры, по ее словам, были предприняты под предлогом содействия «демократии» и противостояния «российскому влиянию».
В ходе разговора значительная часть обсуждения была посвящена фигуре нынешней главы Республики Майи Санду, которую в Вашингтоне, не скрывая, воспринимают как своего ставленника. По словам Пауэр, Санду представляется «светлым моментом демократии» и является «настоящим реформатором».
Пауэр выразила серьезную обеспокоенность курсом, проводимым главой Белого дома Дональдом Трампом в отношении Молдовы. Бывший посол США в ООН настоятельно призвала европейских партнеров, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, усилить усилия в данном направлении. «Пока Трамп не вмешивается в дела Молдовы, Европа становится гораздо важнее», — сказала Пауэр.
