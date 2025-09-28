Татьяна Куртукова неожиданно отреагировала на исполнение хита «Матушка» на концерте Деруло

Певица Татьяна Куртукова спокойно восприняла тот факт, что мировая поп-звезда Джейсон Деруло начал свой московский концерт с ее хита «Матушка». Пока в Сети с восторгом обсуждают такой поворот, исполнительница в беседе с URA.RU поделилась своими эмоциями.
«Я бы не стала раздувать из мухи слона, все же реверанс в сторону локальных звезд от гостей-исполнителей — это давняя традиция. Например, Дуа Липа в рамках своих гастролей нередко играет песни значимых для конкретной страны музыкантов. Но, разумеется, мне очень приятно, что во всем многообразии нашей культуры этот самый реверанс был сделан в сторону моей композиции. Еще приятнее было видеть, насколько тепло публика восприняла песню. Спасибо всем!»
Джейсон выступил на московской «ЦСКА Арене». Артист во время шоу заявил, что хочет включить российскую столицу в свой мировой тур The Last Dance World Tour, который начнется в конце января будущего года. Такой шаг в текущих реалиях — очередное подтверждение того, что для адекватной публики нет границ и условий, когда дело касается культуры и искусства.
«Тут также не вижу ничего нового. Никакие "отмены" и сиюминутные повестки не смогут победить искусство», — резюмировала певица.
Деруло — не единственный артист с мировым именем, который за последнее время посетил Россию. На днях в столицу прилетали американский рэпер Lil Pump и певец и экс-ведущий передачи «Тачку на прокачку» Xzibit. Последний обещал в декабре вернуться в Россию с двумя сольными концертами — в Москве и Санкт-Петербурге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.