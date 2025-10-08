Власти нашли способ борьбы с «серыми схемами» в России

Российские власти планируют создать новую систему прослеживаемости товаров, которая позволит исключить возможность «серых схем». Об этом сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев.
«Министерством финансов совместно с Налоговой и Таможенной службами ведется работа по созданию новой системы прослеживаемости товаров, которая будет направлена на исключение — и приведет к необходимому результату — возможности использования „серых“ схем», — цитируют Пикалева РИА Новости. По его словам, эта система обеспечит прозрачность торговли со странами ЕАЭС. Созданием займутся ФТС, Федеральная налоговая служба и Минфин.
В России с 1 октября 2026 года вступил в силу закон «О платформенной экономике», который предусматривает обязательную проверку регистрации продавцов и товаров в системе маркировки маркетплейсами. При несоответствии хотя бы одному критерию продукция не будет доступна для покупателей. С начала года система «Честный знак» зафиксировала свыше 50 миллионов нарушений реализации товаров на маркетплейсах.
