Свердловская власть обнаружила угрозы кампаний 2021 и 2022 годов

Губернатор Куйвашев признался, что больших претензий к политблоку у него нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Политический блок свердловской администрации, обновленный девять месяцев назад, прошел проверку на прочность. День голосования впервые прошел в настолько недружественной для власти и «Единой России» атмосфере. Довыборы депутатов Госдумы и Заксобрания, а также семь муниципальных кампаний показали стабильность выстроенной системы. Тем не менее результаты не вызывают эйфории и уже стали предметом критики главы региона.

По предварительным данным Антон Шипулин побеждает на выборах в Госдуму с результатом в 40,42%, Владимир Смирнов получает мандат Заксобрания с 47,7% голосов. В Верхней Туре «Единая Россия» взяла 100% мандатов, результаты по другим территориям еще не подсчитаны, но волнения в партии также не вызывают.

Кабинет министров практически не включался в кампанию Шипулина — перед голосованием министры в территории не выезжали Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Сергей Бидонько был назначен «политическим» вице-губернатором Свердловской области в декабре 2018 года, когда социально-экономическая ситуация уже была напряженной. К осени она стала хуже, с ней усугубился и общественный пессимизм. По данным ВЦИОМ, деятельность федерального правительства в декабре 2018 одобряли 41,3% россиян, на конец августа показатель снизился до 39,7%. Пенсионная реформа серьезно ударила как по отношению к власти в целом, так и по позициям «Единой России». По данным «Левада-центра» с 2017 года по июль 2019 рейтинг партии власти упал с 39% до 28% соответственно. По данным ВЦИОМ в декабре 2018 года за Единую Россию были готовы проголосовать 35,4%, а в августе 2019-го — уже 32,6%.

Кампания по выборам депутата Госдумы развернулась на половине территории Свердловской области. Север Среднего Урала справедливо считается одним из наиболее тяжелых в плане агитации, поскольку с избирателями здесь приходится работать скрупулезно и персонализировано. Сказывалась и высокая конкурентность, которой власть не препятствовала: справоросс Алексей Коровкин набрал — 23,16%, коммунист Габбас Даутов 17%, либерал-демократка Евгения Чудновец — 7,04%.

Хозяйственный опыт Сергея Бидонько пригодился его сменщику в Госдуме, а кампанию пришлось вести иначе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Антону Шипулину пригодился опыт предшественника, заявил «URA.RU» политтехнолог штаба Антона Шипулина Александр Козенцев. «Сергей Бидонько был успешным мэром в этой территории, а Антон Шипулин — федеральная фигура и спортсмен, кампании радикально разнились. При этом было удобно опираться на большой хозяйственный опыт вице-губернатора: он подготовил Антона так, что кандидат в беседах Антон показал высокий уровень компетенции по хозяйственным вопросам — это сильно меняло отношение избирателя», — рассказал Козенцев.

Основной упор в кампании Шипулина, пояснил политтехнолог, был сделан на его прошлых заслугах, в связи с чем «первую половину кампании его подавали как человека огромных спортивных достижений». При этом кандидат подчеркивал, что не раздает обещания. «Приходилось выверять буквально каждое слово в том, что хотелось сказать людям», — объясняет Козенцев сложность этапа. В то же время кампания шла в комфортных условиях, без существенных скандалов.

Евгений Куйвашев настаивал, что «важны и результат, и явка», а потому мелкие претензии к кампании у него остались Фото: Анна Майорова © URA.RU

Шипулин перенял и опыт Бидонько по работе в территории, обращает внимание собеседник из окружения вице-губернатора: за время кампании он проехал порядка 34 тысяч километров по округу, который занимает, провел больше 200 личных встреч.

Федеральные выборы, а также кампании регионального и муниципального уровней осложнялись не только снижением доверия к власти и «Единой России», но и влиянием внешнего фона. «Все произошедшие в последнее время негативные события оказали влияние. Забастовка и увольнение врачей, противостояния в сквере, конфликт вокруг работы Покраса Лампаса — с легкостью могли сказаться на повестке, — подчеркивает политолог Александр Белоусов. — Даже московские события меняли отношение людей в регионе и, как следствие, ход голосования. Поэтому целенаправленная дискредитация „Единой России“, я думаю, оказалась наименьшим испытанием для политических администраторов в эту кампанию».

Тот же скандал с Покрасом Лампасом, убеждены политтехнологи, имел все шансы сказаться на выборах Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Знаковым для кампании стало указание Сергея Бидонько «никакого адмресурса», о котором «URA.RU» рассказали сразу несколько инсайдеров. Поначалу его интерпретировали как задачу для северных муниципалитетов, но анализ всех кампаний единого дня голосования 8 сентября показывает, что это была команда для всех уровней власти. Поэтому в кампанию в Екатеринбурге не включались ни глава Александр Высокинский, ни спикер думы Игорь Володин; главы семи муниципалитетов, где прошли выборы также оставались безучастны, обеспечивая лишь администрирование процесса. Агитация на региональном уровне прошла без привлечения членов свердловского кабинета министров — в территории выезжали только министры здравоохранения Андрей Цветков и ЖКХ Николай Смирнов.

Отсутствие адмресурса сказалось в том числе на явке. Результаты стали антирекордом Среднего Урала — на 18:00 на довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу явка составила 22,65% (в 2016 году — 38,4%), на довыборах депутата Заксобрания — 11,29% (в 2016 году — 32,98%).

Партийные функционеры уверяли, что тема явки на выборах не была приоритетной. Секретарь свердловского реготделения «Единой России» Виктор Шептий заявил «URA.RU», что установок по желательному уровню из Москвы не поступало, это подтвердил и депутат Госдумы Максим Иванов, курирующий избирательные кампании на Среднем Урале. Однако уже к вечеру 8 сентября губернатор Евгений Куйвашев обратил внимание, что на выборах «все важно — и явка, и результат».

Оценку кампании даст как Москва по партийной линии, так и региональные власти. Последние, впрочем, предварительную оценку работе политического блока уже дали. «Весь политический блок и коллеги на местах справились с поставленной задачей по организации выборов. Черта под работой политического блока не подводится результатом одних лишь выборов <…> маленькие претензии всегда находятся, но никаких больших претензий у нас нет», — уточнил губернатор Евгений Куйвашев.